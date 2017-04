DIRETTA Europa League, Anderlecht-Manchester United 0-0: parte la sfida! - LIVE

Maurizio Russo

13/04/2017 21:00

DIRETTA ANDERLECHT MANCHESTER UNITED LIVE / Grande favorito per la vittoria finale dell'Europa League, il Manchester United fa visita ai belgi dell'Anderlecht nel match di andata dei quarti di finale. La squadra di Weiler vuole sorprendere ancora dopo aver eliminato nei turni precedenti lo Zenit San Pietroburgo e l'Apoel Nicosia, mentre quella di Mourinho vuole rispettare i pronostici come avvenuto contro il Saint Etienne e il Rostov. Calciomercato.it vi offre il match del 'Constant Vanden Stock' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI:

Anderlecht (4-3-3): Ruben; Appiah, Mbodji, Nuytinck, Obradovic; Tielemans, Dendoncker, Stanciu; Bruno, Thelin, Acheampong. All.: Weiler.

Manchester United (4-2-3-1): Romero; Valencia, Bailly, Rojo, Darmian; Carrick, Pogba; Rashford, Lingard, Mkhitaryan; Ibrahimovic. All.: Mourinho.