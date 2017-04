Gossip, Valentina Allegri a letto col fidanzato della cugina. Ma c'è un 'buon' motivo!

12/04/2017 10:06

GOSSIP VALENTINA ALLEGRI / Valentina Allegri, figlia del tecnico della Juventus, sta rapidamente divenendo alquanto nota sul web, soprattutto tra i tifosi bianconeri, dati i suoi tanti video.

Commenta la propria vita, quella di tutti i giorni, con tanto di retroscena divertenti. L'ultimo della lista riguarda i suoi nonni, che non intendono consentire alla cugina di dormire col proprio fidanzato. Una soluzione infine è stata trovata, ovvero 'costringere' proprio Valentina a dormire con lui, così da far dormire i nonni più sereni.

In un breve filmato la figlia di Allegri documenta il tutto, mostrandosi pronta per andare a letto: "Stasera mi tocca dormire col fidanzato di mia cugina, perché i nonni non vogliono farli dormire insieme. Allora ci dormo io, che sono innocua (ride ndr)":

L.I.