Juventus-Barcellona, stampa spagnola contro i catalani: "Crocifissi"

12/04/2017 09:40

JUVENTUS BARCELLONA RASSEGNA STAMPA / Amara delusione in casa Barcellona per la pesante sconfitta e l'opaca prestazione contro la Juventus. Nell'andata dei quarti di finale di Champions League, gli uomini di Luis Enrique hanno rimediato un 3 a 0 difficile da rimontare al 'Camp Nou', dove servirà una prestazione simile a quella contro il PSG per fare accesso alle semifinali. La stampa spagnola stamane ha criticato aspramente la prestazione di ieri.

Il 'Mundo Deportivo' ha aperto con le parole di Luis Enrique dopo la sconfitta: "Molto triste, molto grave". La prestazione dei suoi, ha ricordato al tecnico la brutta gara giocata in Francia col PSG. Eloquente la prima pagina di 'Sport': "Crocifissi". Il Barça si è reso protagonista di un'altra partita nefasta. Ora sarà condannato a un'altra rimonta per fare accesso alle semifinali di Champions League. 'Marca' parla invece di nuovo disastro di un Barça orribile, mentre 'As' analizza la nuova batosta al Barcellona, con Luis Enrique che deve sperare in una 'remuntada' nel match di ritorno.

M.D.A.