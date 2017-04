Calciomercato Juventus, si guarda al futuro del centrocampo: nel mirino Thiago Alcantara

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

12/04/2017 09:05

CALCIOMERCATO JUVENTUS THIAGO ALCANTARA KHEDIRA / La Juventus ha ampiamente dimostrato di meritare un posto tra le prime squadre in Europa. Se è vero che il calcio è fatto di cicli, quello bianconero è ormai iniziato da qualche anno in Italia ed è pronto più che mai a mostrare i propri effetti anche in Champions League.

Tanto è cambiato in soli due anni, se si guarda alla finale persa contro il Barcellona. Quella sarebbe stata la ciliegina su una splendida torta, il coronamento della carriera di alcuni campioni in rosa come Pirlo, Tevez e Buffon. Quel Barcellona però fu in grado di imporre il proprio gioco ed avere la meglio, pur soffrendo. Tutt'altra cosa invece si è vista ieri sera allo 'Stadium'. La squadra di Allegri si è imposta in ogni settore del campo, risultando letale come al solito. Tre reti senza subirne, realizzando la gara d'andata ideale. Ovvio che negli occhi non possa non esserci la disfatta del Psg in Spagna ma paragonare le difese di bianconeri e parigini sarebbe un sacrilegio.

Calciomercato Juventus, da Allegri ad Ancelotti: Alcantara può cambiare maestro italiano

Grazie al mercato Juve questa rosa è cresciuta in ogni reparto. Marotta ovviamente si ritroverà la prossima estate a dover tentare l'aggiunta di elementi che possano rendere il gruppo ancora più competitivo. La difesa resta eccezionale ma, alle spalle della BBC, non può bastare il solo Rugani a rappresentare il futuro.

Intanto i prossimi colpi potrebbero riguardare il centrocampo, dove età e condizioni fisiche fanno piovere qualche dubbio su Marchisio. Il 'principino' resterà a vita alla Juventus ma in altri tempi la gara contro il Barcellona l'avrebbe giocata.

Ad oggi la mediana di Allegri appartiene a Khedira, abile nel recuperare palla e letale negli inserimenti. Lo scorso 4 aprile però il tedesco ha compiuto 30 anni e il prossimo calciomercato potrebbe regalare un degno sostituto. Stasera scenderanno in campo Bayern Monaco e Real Madrid, con la Juventus che potrebbe osservare con particolare attenzione Thiago Alcantara.

L'ex Barcellona pare vicino al rinnovo di contratto ma i bianconeri, forti della fama europea ritrovata, potrebbero tentare di persuaderlo a trasferirsi in Italia. Sarebbe un colpo da top club, che porterebbe fantasia alla manovra di Allegri, creando un mix letale con quel Dybala che tutto il movimento calcistico invidia.