12/04/2017 08:45

MILAN CLOSING / Finalmente ci siamo. Dopo mesi di trattative e rinvii, il Milan sta per vivere una svolta storica: Berlusconi è pronto a cedere agli investitori il glorioso club rossonero. Come riporta 'Sportmediaset', stamane Li Yonghong, investitore cinese che domani completerà l'acquisto del club rossonero, è giunto in Italia atterrando a Malpensa attorno alle 7.20, con venticinque minuti di anticipo sul previsto.

M.D.A.