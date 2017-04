Calciomercato Napoli, rinnovo di Insigne fermo: scenario 'inquietante'

12/04/2017 08:36

CALCIOMERCATO NAPOLI INSIGNE / Sedici gol stagionali e prestazioni da assoluto protagonista. Lorenzo Insigne, dopo un inizio altalenante, si è subito messo in riga sfoderando il suo talento e spingendo il Napoli verso la conquista del secondo posto in campionato. Grazie alle sue qualità offensive e ai netti miglioramenti in fase difensiva, il talento di Frattamaggiore è ormai diventato imprescindibile nello schieramento sarriano: insieme a Mertens e Callejon forma uno dei migliori attacchi del campionato. Tuttavia, questo non è ancora bastato a De Laurentiis per blindarlo col rinnovo e scongiurare l'addio nel prossimo calciomercato estivo. Come riporta la 'Gazzetta dello Sport', lo scenario inquietante, ma piuttosto realistico, è che Insigne decida di cedere alle lusinghe provenienti dall'estero, dove Arsenal e Liverpool sembrano molto interessate (di recente è avazata anche l'ipotesi Bayern Monaco). I rapporti tra le parti in questo periodo sarebbero abbastanza tesi, col presidente che non si aspettava una tale determinazione del calciatore, fermo sulla propria posizione. Il calciomercato Napoli, quindi, dovrà risolvere al più presto la questione per evitare un'altra cessione ricca ma impopolare dopo quelle di Lavezzi, Cavani e, soprattutto, Higuain.

Calciomercato Napoli, le cifre del rinnovo di Insigne

Calciomercato.it di recente ha già parlato del rinnovo tra Insigne e il Napoli. L'ultima offerta di De Laurentiis è quella di un nuovo contratto fino al 2022 da 3 milioni di euro a stagione a salire fino a 4 negli ultimi anni dell'accordo (con la cessione dei diritti d'immagine al club). Il giocatore, invece, a inizio stagione aveva chiesto 5 milioni l'anno senza scendere però sotto i 3,5-4 milioni a stagione con una percentuale sui diritti di immagine, considerato che ha ricevuto una ricca proposta da uno sponsor. Al momento restano quindi distanze economiche per il rinnovo di Insigne.

M.D.A.