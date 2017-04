Calciomercato Roma, De Paul nel mirino: quattro soluzioni tra trequarti e attacco

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

12/04/2017 08:21

CALCIOMERCATO ROMA / La Roma è l'ultimo club ad essersi iscritto alla corsa per Rodrigo De Paul, protagonista in questa stagione con la maglia dell'Udinese (domenica ha messo a segno una doppietta, con la complicità di Rubinho in occasione del secondo gol). La società giallorossa, in vista del calciomercato estivo, cerca un calciatore capace di dar respiro e, all'occasione, sostituire l'esterno offensivo destro Mohamed Salah (che, in caso di offerta clamorosa da almeno 40 milioni di euro potrebbe anche salutare la Capitale).

Le soluzioni sul tavolo del calciomercato Roma: Hakim Ziyech, versatile trequartista ex Twente ora all'Ajax, da tempo nel mirino della Roma, Milot Rashica del VItesse (seguito anche da Lazio e Napoli), Adnan Januzaj del Manchester United (ma attualmente in prestito al Sunderland) e, appunto, il trequartista dell'Udinese Rodrigo De Paul, seguito con particolare interesse anche da Juventus, Milan e Napoli.

Il suo allenatore in Friuli, Delneri, lo ha paragonato recentemente a Josè Maria Callejon: "Sta trovando il ruolo, che è una cosa fondamentale per la valorizzazione delle caratteristiche del giocatore. Per giocare a livelli importanti, certi ruoli sono adatti e altri no. Ha gamba, dribbling, ora fa anche chiusure difensive importanti. Con tutte le proporzioni, deve somigliare in campo a Callejon del Napoli, perché ora nel calcio l'esterno deve tornare ad aiutare. Sta migliorando molto, ma deve ancora lavorare molto".