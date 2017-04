Calciomercato Milan, ecco il primo acquisto dell'era 'cinese'

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

CALCIOMERCATO MILAN KOLASINAC / In attesa dell'ufficialità del closing per il passaggio di proprietà, in casa Milan si festeggia la prima buona notizia di calciomercato della nuova era: secondo quanto si legge questa mattina il 'Corriere dello Sport', il terzino dello Schalke 04 Sead Kolasinac, in scadenza di contratto a giugno, può essere già considerato il primo acquisto del calciomercato Milan 'cinese'.

Petralito, agente Fifa molto attivo sull'asse Italia-Germania, ieri ha incontrato Mirabelli. Attraverso i contatti tra Petralito e l'agente del giocatore, Gordon Stipic, il club rossonero ha ottenuto l'ok per un contratto quadriennale a 2,5 milioni a stagione. Si attende la definitiva fumata bianca (resta un margine d'incertezza per la concorrenza proveniente dall'Inghilterra, Everton in testa), ma si registra fiducia in casa Milan.