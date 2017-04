Juventus-Barcellona, Dani Alves: "Oggi vicini alla perfezione! Al 'Camp Nou'..."

12/04/2017 00:15

JUVENTUS BARCELLONA DANI ALVES / Quella di questa sera era una sfida particolare per Dani Alves. Il terzino della Juventus ha affrontato il suo recente passato e nove anni al Barcellona non si scordano tanto facilmente:

"Oggi non hanno demeritato i blaugrana, la vittoria è merito nostro. Abbiamo mostrato una versione di noi che si avvicina alla perfezione. La nostra forza è stata quella di non concedergli spazio in modo tale da non fargli gestire il gioco. Il ritorno? Non possiamo andare al 'Camp Nou' per difenderci. Dobbiamo andare lì per fare la nostra partita e provare a centrare la qualificazione. La prima volta contro il Barça? E' stata una strana sensazione vedere la faccia dei miei ex compagni alla fine. Sono felice per la vittoria così come i miei compagni, ma la tristezza dei miei ex mi ha colpito. Ho preferito, quindi, esultare dentro di me, soprattutto per rispetto verso coloro con i quali ho condiviso diversi anni di carriera", le sue parole riportate da 'Mundo Deportivo'.

D.G.