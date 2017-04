Juventus-Barcellona, Cesari: "Quel tocco di mano di Chiellini..."

11/04/2017 23:42

JUVENTUS BARCELLONA CHAMPIONS LEAGUE / La Juventus ha dominato la sfida contro il Barcellona, con un netto 3-0 che fa ben sperare per la sfida di ritorno in Spagna. Pochi gli episodi delicati per il direttore di gara, con l'ex arbitro Cesari che, dagli studi 'Premium', gli fa i complimenti per la decisione di non fischiare un rigore in favore degli spagnoli.

L'episodio in questione riguarda un tocco di mano di Chiellini, che entra in scivolata per proteggere la porta di Buffon, alzando pericolosamente il braccio destro. La palla rimbalza sul suo petto e poi sulla faccia, per volare infine sul braccio. La carambola lo salva, sottolinea Cesari, anche se il rischio di un penalty era decisamente concreto.

L.I.