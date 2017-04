Real Madrid, sacrificio eccellente per arrivare a Hazard: idea scambio

11/04/2017 23:52

REAL MADRID MORATA SCAMBIO HAZARD CHELSEA / Il Real Madrid ci prova: per arrivare ad Eden Hazard è pronto a sacrificare un grande obiettivo di Antonio Conte. Come sottolinea il 'Daily Mirror', infatti, i 'Blancos' sono pronti a mettere sul piatto il cartellino di Alvaro Morata pur di acquistare il fantasista belga, obiettivo primario in vista del prossimo calciomercato.

Sulla punta spagnola, oltre alla ex Juventus, ci sarebbe anche il Milan alla ricerca di rinforzi di livello per il proprio attacco.

D.G.