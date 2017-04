Napoli, De Canio: "Poco intelligente criticare gli azzurri"

12/04/2017 03:52

NAPOLI DE CANIO / Gigi De Canio, esperto allenatore, ha commentato la stagione del Napoli e il gioco di Sarri: "Chi ama il calcio ama lo spettacolo, sempre. Per mia natura ho il rammarico per quello che non è stato ma che numeri alla mano sarebbe potuto essere. Guardo sempre le cose belle e piacevoli e vedo che il bicchiere è mezzo pieno. Criticare una squadra come il Napoli è poco intelligente - spiega a 'Radio Kiss Kiss Napoli' - Non c’è niente da criticare. Il rammarico che esprimo è relativo al fatto che il Napoli, numeri alla mano, avrebbe potuto fare di più se fosse stato un più attento e determinato. L’anno prossimo ce la può fare. Rispetto agli altri anni la rosa è di altissimo livello, anche Sarri ha fatto un salto di livello mentale. Ormai, siamo vicini alla Juventus".

M.D.A.