Juventus-Barcellona, Buffon: "Il PSG ci sia di lezione. Dybala tra i primi 5 del mondo!"

JUVENTUS BARCELLONA BUFFON DYBALA / La Juventus ipoteca la semifinale di Champions: contro il Barcellona termina 3-0. Una vittoria netta, ma il capitano Gianluigi Buffon - sulla scorta di quanto già accaduto al PSG - ha voluto mettere sull'attenti i propri compagni. Queste le sue parole rilasciate a 'Premium Sport' nel postgara: "La parata su Iniesta? Avendo la fortuna di potermi avvalere della classe dei miei compagni anche io devo dimostrare di essere ancora a certi livelli. E' stata una parata importante per il momento. E anche difficile perché è stata una questione di millesimi di secondo. Se ho l'ambizione di essere considerato ancora un portiere di spessore devo fare queste cose".

RITORNO - "Lo vedo con un sguardo positivo. Oggi abbiamo interpretato bene la gara e significa che ci siamo. Non abbiamo avuto nessun timore reverenziale, abbiamo fatto la gara mettendo in campo le nostre qualità. Sicuramente la partita che c’è stata col PSG ci deve fare star molto cauti: sappiamo che non siamo ancora qualificati".

CRESCITA EUROPEA - "Sicuramente ora abbiamo più consapevolezza. Diamo più del tu alla palla, mentre prima rimanevamo quasi a disagio al cospetto di certe squadre e certi teatri. Obiettivamente loro, a livello di voglia e rabbia, qualcosina hanno. Perché a livello tecnico il Barcellona è la più forte e, se volesse, vincerebbe questo trofeo ogni anno. Per fortuna nel calcio non conta solo la tecnica, ma ci sono anche altri fattori".

DYBALA - "Ha fatto una crescita esponenziale in questi anni e sta trovando la consacrazione. Sta tranquillamente tra i primi 5 del mondo e non sfigura neanche tra i primi 3. Deve dimostrarlo su questi palcoscenici e quando riesce a fare queste cose - come stasera - conferma quanto pensiamo noi su di lui".

DORTMUND - "Credo che bisognerebbe temporeggiare prima di dare un giudizio definitivo, perché dobbiamo sapere la causa di questo ordigno esploso. Evitiamo di essere avventati".

