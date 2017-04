Juventus-Barcellona, Allegri: "Dybala? Gara straordinaria. Oggi siamo rispettati in Europa"

11/04/2017 23:05

JUVENTUS BARCELLONA ALLEGRI / La Juventus domina in campo contro il Barcellona, difendendo in maniera ordinata e trionfando con tre reti. Dybala apre le danze e ne segna due, per poi lasciare spazio a Chiellini.

Al termine della sfida il tecnico Allegri ha parlato a 'Premium Sport': "I ragazzi hanno fatto una grande partita ed è il primo passo per arrivare in finale. Sappiamo però che a Barcellona sarà una gara diversa. Questa squadra ha qualità e tecnica, col gruppo che si aiuta. A Barcellona però dovremo giocare per far gol".

SOGNI - "Sono molto pragmatico e questa squadra è nuova, con giocatori che dovevano conoscersi. C'è stato un percorso di crescita e sono felice per i ragazzi, che si meritano tutto questo, e la società. Oggi la Juventus è rispettata in Europa e questo è il risultato più importante dei miei tre anni".

DIFESA - "Alla fase difensiva ha partecipato tutta la squadra. Se non fai questo, poi rischi quando hanno la palla Messi o Iniesta, con gli inserimenti di calciatori come Rakitic. Potevamo far meglio e in certi momenti palleggiare maggiormente, evitando qualche verticalizzazione".

MESSI - "Ci siamo salutati, senza dirci però nulla. Vederlo giocare è sempre un piacere. Intanto non perdiamo di vista gli obiettivi. Nel fine settimana c'è una gara da vincere per avvicinarci allo scudetto, per poi guardare a Barcellona. Per fortuna la rosa è ampia e chi si è seduto in panchina sarà fondamentale".

DYBALA - "Una gara straordinaria la sua, come quella di tutti. Sono contento di lui, bravissimo poi in fase di finalizzazione. C'era molta aspettativa stasera per vedere se il gruppo fosse in grado di gestire un quarto di finale".

