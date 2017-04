Juventus-Barcellona, Luis Enrique rassegnato: "Difficile una seconda remuntada"

11/04/2017 23:03

JUVENTUS BARCELLONA/ Luis Enrique è intervenuto ai microfoni di 'Premium Sport' al termine del match di Champions League che ha visto il Barcellona perdere 3-0 in casa della Juventus: "La prima parte di gara è stata difficile e molto simile a quella di Parigi. Quando regali tanti minuti poi hai dei problemi, anche se la seconda parte è stata migliore. Dobbiamo migliorare e rivedere la gara, analizzando il tutto. Contro un avversario come la Juve non puoi regalare una prima fetta di gara".

REMUNTADA - "E' difficile ipotizzare una seconda remuntada. Proveremo però a dare il massimo, rialzandoci".

NEYMAR - "Quando si perde non è bello parlare dei singoli. L'allenatore è il primo ad aver perso e in generale ha perso la squadra intera".

JUVE-PSG - "Non so quale squadra sia la migliore. Si vedrà".

L.I.