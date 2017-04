Cessione Milan, tutte le cifre dell'operazione Fininvest-Yonghong Li

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

12/04/2017 00:26

CESSIONE MILAN NEWS CLOSING / Ci siamo, questa volta il closing del Milan dovrebbe veramente avvenire. Dopo le perplessità e gli slittamenti dei mesi scorsi, ora è giunto il momento della svolta definitiva in casa rossonera. A testimoniare che l'aria sta effettivamente per cambiare è l'arrivo a Milano di Han Li, manager cinese tra i protagonisti dell'operazione e futuro consigliere del CdA rossonero. Lui e Marco Fassone, prossimo amministratore delegato, hanno incontrato i manager Fininvest per rassicurarli in merito alla disponibilità dei soldi, ma anche advisor, legali e notai. Passaggi tecnici fondamentali in vista del closing, che stando alle ultime news Milan dovrebbe avvenire giovedì 13 aprile. Domani, intanto, a Milano sbarcherà anche Yonghong Li. E' lui il maggiore fautore dell'operazione e probabile nuovo presidente del 'Diavolo'.

Closing Milan, tutti i numeri dell'affare

Venendo ai dettagli economici dell'operazione che porterà il 99,93% del Milan a passare da Fininvest alla Rossoneri Sport Investment Lux, il portale 'Calcio&Finanza' spiega lo scenario. Yonghong Li ha già versato 250 milioni di euro di caparre in tre tranche e ne deve versare altri 270 per completare l'acquisizione delle quote azionarie rossonere. Deve poi mettere a disposizione del club tra aumento di capitale da 100 milioni e un prestito soci da 50, circa 150 milioni, e pagare a Fininvest altri 70 milioni per rimborsare il prestito che la holding di via Paleocapa ha concesso alla società per finanziare l’esercizio corrente.

Si tratta di un totale di 740 milioni, di cui Fininvest incasserà 570 milioni (520 per le quote e 70 per il rimborso). Al Milan resteranno oltre 150 milioni che potrebbero servire a rimborsare il debito in essere con le banche (che ammonta proprio a 150 milioni) per poi aprire nuove linee di credito di pari ammontare per finanziare il calciomercato per la stagione 2017-2018.