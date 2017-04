Juventus-Barcellona, Dybala senza freni: "Siamo una grande squadra!"

11/04/2017 22:41

CHAMPIONS LEAGUE JUVENTUS BARCELLONA DYBALA / Vero mattatore di serata, Paulo Dybala segna le prime due reti delle tre rifilate al Barcellona. Al termine del match, l'argentino della Juventus ha parlato a 'Premium Sport': "Abbiamo fatto una grandissima partita, approfittando delle chance avute. E' un risultato positivo in vista di Barcellona".

DUE GOL - "Sono felicissimo perché è da bambino che volevo vivere momenti del genere. Oggi ci sono riuscito. Sono felice d'aver aiutato la squadra. Possiamo andare avanti e raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati".

BARCELLONA - "Lì sarà dura e sapevamo di non dover subire gol stasera. Noi però siamo una grande squadra, che difende in 11 e chi è in panchina ha ancor più fame di chi scende in campo".

In seguito l'argentino ha parlato anche in Spagna, ai microfoni di 'TV3': "Messi è Messi e gioca nel Barcellona. Io sono solo Paulo. Sono contento perché abbiamo ottenuto un risultato positivo, ma non finisce qui: mancano 90 minuti e giocare al 'Camp Nou' è complicato ... Per il momento voglio godermi la partita di oggi con la mia famiglia e non pensare che accadrà in seguito. Darò tutto per andare lontano. Oggi ci aspettavamo una gara di questo genere: il Barcellona lascia molti spazi dietro perché attacca molto e ne abbiamo approfittato. Siamo stati letali. Loro hanno avuto la possibilità di segnare un gol, per noi era importante non subirlo. Ritorno? Non pensiamo che alla rimonta che ha subito il PSG, ci godiamo la vittoria di oggi. Quindi penseremo alla partita di campionato e poi alla gara di ritorno".

L.I.