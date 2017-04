Lazio, Delio Rossi incorona Inzaghi: "E' andato oltre le più rosee aspettative"

12/04/2017 06:12

LAZIO DELIO ROSSI INZAGHI / Simone Inzaghi è senza dubbio l'allenatore rivelazione della stagione. Ha portato la sua Lazio in finale di Coppa Italia ed è in piena lotta per l'Europa: "E' un ragazzo che ho avuto io, quindi sono legato affettivamente a lui - ha spiegato Delio Rossi a 'lazionews.eu' - Che dire: era difficile far bene. Aveva già le valigie pronte per Salerno e ricoprire il ruolo che sarebbe spettato ad un signor allenatore come Bielsa… nemmeno il suo passato da laziale avrebbe potuto aiutarlo. Penso che sia andato oltre le più rosee previsioni", ha ammesso l'ex tecnico biancoceleste.

Dopo l'esperienza sulla panchina del Bologna per lui non è più arrivata nessuna chiamata: "Ritorno in biancoceleste o approdo alla Roma? Che dire: io vorrei andare anche al Barcellona, oppure Real Madrid, ma non mi hanno mai chiamato quindi… non mi faccio il problema (ride, ndr)".

D.G.