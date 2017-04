Borussia Dortmund-Monaco, un letto per gli ospiti: splendida iniziativa!

11/04/2017 21:35

BORUSSIA DORTMUND MONACO CHAMPIONS LEAGUE / La sfida di Champions League tra Borussia Dortmund e Monaco è stata rinviata a domani. Alle ore 18.45 scenderanno in campo le due compagini, impossibilitate a giocare in serenità stasera dopo le terrificanti notizie delle esplosioni che hanno coinvolti il bus dei padroni di casa. Ancora da chiarire le esatte dinamiche, con la polizia che sta conducendo le indagini e chiede di non diffondere voci o false notizie.

Intanto i tifosi che hanno acquistato il biglietto potranno regolarmente utilizzarlo domani. Non tutti i sostenitori del Monaco potranno però restare in Germania (per loro previsto un rimborso) ma, per chi invece deciderà di assistere al match di domani, è partita un'iniziativa magnifica.

Il Dortmund infatti ha lanciato l'hashtag 'bedforawayfans', ovvero un letto per i tifosi ospiti, creando su Twitter una rete d'assistenza per trovare alloggi per i sostenitori monegaschi. Tanti i cittadini di Dortmund che hanno aperto le porte di casa. In momenti drammatici non c'è risposta migliore di questa.

L.I.