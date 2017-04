Champions League, Juventus-Barcellona 3-0: Dybala sontuoso, blaugrana demoliti!

Silvio Frantellizzi (Twitter: @SilFrantellizzi)

11/04/2017 22:37

JUVENTUS BARCELLONA/ Una Juventus spaventosa demolisce il Barcellona nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Prova perfetta da parte di bianconeri di Massimiliano Allegri, protagonisti di una partenza-lampo. Dopo sette minuti, lo 'Stadium' è già in piedi per il vantaggio firmato da Dybala. Un quarto d'ora dopo, la 'Joya' decidere di vincere subito il duello a distanza con Messi, mettendo a segno la sua personale doppietta. Nella ripresa, un'inzuccata vincente di Chiellini fa assumere al punteggio un risultato ancora più rotondo. La Juventus si riscopre grande in Europa, mentre il Barcellona, nel ritorno al 'Camp Nou', dovrà compiere l'ennesima 'remuntada' per non uscire anzitempo dalla Champions League.

JUVENTUS-BARCELLONA 3-0

7' Dybala, 22' Dybala, 55' Chiellini