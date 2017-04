Calciomercato Lazio, Luis Alberto rivela: "Sono stato vicino ad un'altra squadra"

11/04/2017 22:08

CALCIOMERCATO JUVENTUS LUIS ALBERTO / La sua prima stagione in Italia non sta procedendo al meglio. Per Luis Alberto sono solo 6 le presenze totalizzate fin qui con la maglia della Lazio. Approdato in estate dal Liverpool, il presente dell'esterno spagnolo poteva essere diverso: "Neanche io so la verità. È stata un'estate molto movimentata e alla fine c'era stata un'offerta del Deportivo La Coruna - ha ammesso a 'Radio Marca' - Ma quando la trattativa sembrava esser a buon punto, all’ultima ora sono andato alla Lazio. Sembrava tutto fatto all’inizio, invece alla fine si è arrivati fino al 30 di agosto".

Poi ha spostato il suo discorso sulla rivalità cittadina: "Ci sono molti tifosi della Lazio a Roma, non c'è molta differenza con quelli giallorossi qui nella Capitale. Di Totti non si può parlare male, ho grande rispetto per lui. Gioca da 24 anni nello stesso club, questi giocatori vanno apprezzati per quello che hanno fatto per il calcio. È una leggenda e tutti quelli che verranno dopo lo ricorderanno. E I laziali lo rispettano? Penso di no, meno degli altri (ride, ndr)".

D.G.