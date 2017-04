Bayern Monaco-Real Madrid, Zidane: "Ancelotti mi ha insegnato molto, ma non lo temo"

11/04/2017 21:25

BAYERN MONACO REAL MADRID ZIDANE / Bayern Monaco-Real Madrid è soprattuto Ancelotti contro Zidane. Due allenatori che si conoscono molto bene: 'Carletto' è stato l'ultimo tecnico ad allenare 'Zizou' alla Juventus. "Ci conosciamo bene a vicenda. Da lui ho imparato molto ma non temo il Bayern", ha ammesso il tecnico dei 'Blancos' nell'odierna conferenza stampa. "Ho la mia filosofia e sono sereno e contento - ha proseguito il francese alla vigilia della gara valida per i quarti di Champions League - Non ho paura di niente, rispettiamo ogni avversario ma dobbiamo fare il nostro gioco: penso che questo Real sia meglio di quello di Ancelotti ma lo dovremo dimostrare sul campo. Il Madrid ha sempre avuto ottime squadre senza enormi differenze tra loro.

Lewandowski? Vedremo se giocherà, se lo farà vorrà dire che sarà al 100% ma noi prepariamo la nostra partita indipendentemente da questo. Il Bayern ha giocatori forti in ogni ruolo. La BBC (Benzema, Bale e Cristiano Ronaldo, ndr)? Sono giocatori fortissimi e di grande esperienza. Tanto più sei forte tanto più ti criticano. Sono abituati. So di avere tre giocatori di grande personalità. Loro sono importanti per noi ma abbiamo una squadra equilibrata che gioca sempre per vincere, anche in trasferta. E così faremo domani. L'infortunio di Pepe causato da Kroos? Sono cose che succedono, lui è dispiaciuto. Toni è molto importante per noi anche tatticamente, sa sempre dove mettersi e come aiutare i compagni".

D.G.