Calciomercato Juventus, agente Favilli: "Il Napoli? Ecco la verità"

11/04/2017 21:12

CALCIOMERCATO JUVENTUS AGENTE FAVILLI NAPOLI / Tra i giocatori presenti allo stage di Ventura c'è anche Andrea Favilli. Il giovane attaccante dell'Ascoli ha approfittato della defezione di Inglese: "La convocazione è una bella soddisfazione ed è merito suo - ha esordito il suo agente, Donato Di Campli, a 'Radio Crc' - La Juventus quest'estate non lo ha riscattato e trattare con Spinelli non è stato semplice. L'ho preso nel periodo in cui non era contento di quanto gli stesse accadendo, abbiamo fatto delle scommesse che lui ha vinto".

Sul ragazzo, ultimamente, si è vociferato di un interessamento del Napoli: "Non voglio illudere nessuno, ma non credo che Napoli sia la strada di Favilli visto che c'è ancora la Juventus che ne detiene i diritti sul giocatore. L'Ascoli e la Juventus hanno un accordo di ferro e prima di tutto bisogna rispettare l'Ascoli che ha la precedenza assoluta per cui se restasse in B: sarà all'Ascoli. Andrea sta facendo parlare con i fatti, è uno dei profili più interessanti del calcio italiano. Accordo con gli azzurri? E' difficile poter stabilire un rapporto quando c'è solo una parte nella contrattazione. Se si è convinti di aver sempre ragione è difficile".

D.G.