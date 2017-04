Lazio, Murgia: "Rinnovo punto di partenza. Ora la Coppa Italia!"

11/04/2017 21:03

LAZIO MURGIA SERIE A COPPA ITALIA RINNOVO / Periodo d'oro per Alessandro Murgia. Dopo essere diventato una delle prime alternative di Inzaghi è arrivato anche il rinnovo fino al 2022. Oggi il centrocampista della Lazio è intervenuto ai microfoni della radio sociale per commentare il momento che sta attraversando. Queste le sue parole:

RINNOVO – "Ho festeggiato il rinnovo del contratto con la mia famiglia e con le persone che mi sono state vicino. Per me questo rappresenta il raggiungimento di un piccolo traguardo, ma voglio fare ancora tanto per questa società, per questa squadra e per il mister che mi sta dando fiducia. È un punto di partenza, voglio continuare ad andare avanti su questa strada".

OBIETTIVI – "Il sogno di tutti i bambini è raggiungere questo punto, ma i sacrifici più grandi sono stati fatti dai miei genitori. Mi sono sempre stati vicino ed il merito è soprattutto loro. Ogni giorno mi ripeto di dover restare con i piedi per terra, di sfruttare ogni allenamento per migliorarmi perché nella vita si può sempre crescere. Sono lontano dal mio apice e ogni giorno ambisco a migliorarmi. Gli elogi mi fanno piacere, ma devo tramutarli in concentrazione e rabbia da portare sul campo ogni giorno. Lavorare con gente d’esperienza ti porta a fare delle scelte diverse in determinate circostanze in mezzo al campo, anche nella reattività e nella rapidità. L'importante è migliorarsi sui propri punti deboli e focalizzarsi su questo".

CAMPIONATO E COPPA ITALIA – "Dobbiamo prendere i tre punti nella prossima sfida e guardare avanti. Ogni gara da qui alla fine sarà una finale, compresa quella di Coppa Italia, che rappresenta un trofeo molto importante. Dobbiamo prepararci al meglio in vista della partita contro il Genoa".

D.G.