Juventus-Barcellona, Marotta: "Distanze assottigliate? Abbiamo più qualità"

11/04/2017 20:42

JUVENTUS BARCELLONA/ Giuseppe Marotta è intervenuto ai microfoni di 'Premium Sport' prima del calcio d'inizio di Juventus-Barcellona: "Se avrei mai creduto di affrontare il Barcellona con il 4-2-3-1? In realtà alla vigilia non era questa la formazione, ma sul mercato abbiamo scelto ragazzi di grande valore anche eclettici. In primis Pjanic. E' stato bravo Allegri a trovare questo modulo, offensivo. In Europa, avere un atteggiamento propositivo e offensivo, è un caratteristica importante. Quello che predica da tempo Sacchi - ha spiegato il dirigente bianconero - Distanze assottigliate con i blaugrana? Alcuni elementi sono invecchiati di due anni, ma la Juve ha trovato una certa continuità dopo Berlino. Anche con alcune scelte che ci hanno permesso di alzare la qualità rispetto alla Juve di quattro o cinque anni fa".

S.F.