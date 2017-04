DIRETTA - Bus del Dortmund coinvolto in un'esplosione: stasera non si giocherà

11/04/2017 20:09

BORUSSIA DORTMUND ESPLOSIONE / AGGIORNAMENTO ORE 20.30 - Attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale, il Dortmund comunica che la sfida contro il Monaco non si disputerà stasera. La sfida è rinviata a domani, alle ore 18.45.

ORE 20.15 - Tante le speculazioni in merito ma la polizia tedesca chiede di non alimentare lo stato d'agitazione attuale. Le indagini sono in corso e, allo stato attuale, occorre affidarsi al comunicato delle forze dell'ordine, che ribadiscono come pare i pneumatici del mezzo siano esplosi.

Tanta paura in casa Borussia Dortmund, con il bus che è stato coinvolto in un'esplosione. Ancora poche e confuse le informazioni in merito all'accaduto, anche se, stando a quanto riportato dalla 'Bild', l'unica certezza pare ad ora il ferimento di Marc Bartra. La fidanzata del difensore spagnolo avrebbe però confermato il suo buon stato di salute generale. Stando alla ricostruzione dei fatti più acclarata, alcuni frammenti di vetro sarebbero finiti sulle mani del giocatore, per questo trasportato in ospedale.

I biglietti acquistati per il match di stasera saranno ovviamente validi anche domani, comunica il Dortmund, che ringrazia i propri tifosi e quelli ospiti del Monaco, consigliando di restare ancora un po' nell'impianto, favorendo il corretto deflusso.



L.I.