Fiorentina, agente Rossi: "Non si ritira, è già pronto a ripartire"

11/04/2017 19:43

ROSSI PASTORELLO / Giuseppe Rossi non appenderà le scarpette al chiodo dopo l'ennesimo gravissimo infortunio rimediato domenica al 35' minuto del match contro l'Elbar. Lo ha assicurato, smentendo alcuni rumors che parlavano di un possibile ritiro dal calcio giocato, il suo agente ai microfoni di 'Radio 24': "Giuseppe ha avuto un momento di scoraggiamento solo quando ha capito la reale entità dell'infortunio (rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, ndr) e la sera stessa, ma la mattina dopo era già con me ad organizzare dove andare a fare l’intervento e la rieducazione - le parole di Federico Pastorello - Si è già messo di impegno per recuperare da questa ennesima caduta, sono convinto che questo percorso lo farà con grande determinazione". 'Pepito' è in prestito al Celta Vigo dalla scorsa estate ma è di proprietà della Fiorentina, perlomeno fino al prossimo 30 giugno, giorno in cui scade il suo contratto coi viola.

R.A.