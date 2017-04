Calciomercato Inter, dal derby al futuro di Pioli: le prossime mosse di Zhang

Raffaele Amato

11/04/2017 19:24

CALCIOMERCATO INTER ZHANG / Giorni di alta tensione in casa Inter. La sconfitta contro il Crotone, e il successivo attacco frontale ai giocatori da parte di Ausilio, sembra aver creato una forte spaccatura tra lo staff tecnico-dirigenziale e la squadra. In tal senso, fanno rumore le parole uscite dalla bocca di Roberto Gagliardini - peraltro assente all'Ezio Scida - a margine della conferenza di presentazione della nuova partnership con Swm Motorcycles. Il tutto nella settimana che porta al derby, crocevia della stagione in proiezione Europa League, l'attuale massimo obiettivo dei nerazzurri dopo che è sfumato il sogno Champions. Regna ancora incertezza sula presenza o meno di Zhang Jindong all'importante stracittadina col Milan, che si appresta a diventare anch'esso cinese nonché avversario anche sul fronte calciomercato (vedi Alberto Moreno), in programma sabato al 'Meazza' alle 12.30.

Calciomercato Inter, un 'big' al posto di Pioli

Secondo le ultime di 'Sky Sport', il boss del gruppo Suning siederà in tribuna solo se riuscisse a incastrare tutti i numerosi impegni che lo attendono nei giorni a venire, nell'ipotesi migliore il suo approdo a Milano avverrebbe non prima di venerdì. L'arrivo del patron interista sarebbe senz'altro di aiuto per ricompattare l'ambiente, quantomeno per il finale di stagione, ma anche per sciogliere le (ultime) riserve sulle future strategie del prossimo calciomercato Inter e sul destino di Stefano Pioli. Destino che, comunque, appare segnato al di là delle smentite e a meno di colpi di scena. Per la stagione 2017/2018 la proprietà interista punta tutto su un big: da Conte a Spalletti, passando addirittura per le 'suggestioni' Mourinho e Guardiola. La scelta finale spetta solo a Mr.Zhang.