Gossip, Bettarini contro Vieri: "Ha ferito le donne"

11/04/2017 19:09

GOSSIP BETTARINI VIERI / Bettarini contro Bobo Vieri: l'ex terzino ha parlato delle recenti dichiarazioni dell'ex attaccante a 'E poi c'è Cattelan'. In un'intervista che comparirà sul numero di 'Chi' in edicola domani, Bettarini spiega: "Io ho sbagliato, ma credevo di non essere ascoltato e non ero ospite consapevole di una gag - dice in riferimento alle sue dichiarazioni durante il Grande Fratello Vip che hanno suscitato molte polemiche -. Bobo è un istintivo, ma questo non giustifica l’episodio. A un certo punto, forse quando ha capito che l’aveva fatta fuori dal vaso, ha detto: "Lei ha un figlio, non posso svelare". Dietro questa frase c’è l’errore: di Vieri che non ha pensato, del conduttore che non ha stoppato, ma rideva divertito, di Sky, che ha mandato in onda una trasmissione registrata offensiva per tutte le donne (...) Vieri, invece, ha ferito nell'intimo le donne con cui è stato e quelle che lo hanno ascoltato da casa. L'avessi fatto io, sarei stato messo di nuovo al rogo. Ma siamo in Italia".

B.D.S.