Juventus-Barcellona, Dybala: dalla Serie B ai quarti di Champions in 4 anni

Matteo Fantozzi

11/04/2017 20:25

JUVENTUS BARCELLONA PAULO DYBALA - Paulo Dybala sarà uno dei protagonisti di Juventus-Barcellona e da lui Massimiliano Allegri si aspetta moltissimo. È curioso vedere come la Joya sia passato in quattro anni dalle prime pagine delle news Serie B ai quarti di finale di Champions League.

Paulo Dybala, dalla Serie B a Juventus-Barcellona in 4 anni

L'attaccante argentino è approdato in Italia nell'estate del 2012 grazie al Palermo che lo ha acquistato per dodici milioni di euro dall'Instituto de Cordoba. La prima stagione in Serie A è stata molto complicata per l'argentino, che è riuscito comunque a collezionare ventisette presenze segnando tre reti.



L'idea che ci si era fatti di Dybala era quella, del solito argentino talentuoso destinato però ad una carriera da comprimario, a causa della poca personalità dimostrata in campo. La sensazione era anche quella che i rosanero avessero speso un po' troppo per un calciatore così giovane. Nella stagione successiva in Serie B però arriva l'esplosione. Insieme ad Andrea Belotti, l'argentino forma una coppia devastante, riuscendo così a metter in mostra tutte le sue qualità tecniche. Le sue ottime prestazioni nel campionato cadetto, spinsero le grandi squadre a seguirlo più da vicino infuocando il calciomercato.



In quella stagione, Paulo Dybala mette a segno cinque reti in ventotto partite, dimostra di essere un'ottima seconda punta, in grado di aiutare la squadra sia in fase di non possesso palla che in fase di costruzione. Le sue ottime prestazioni, spinsero i tifosi rosanero ad innomorarsi di lui, dandogli il soprannome di U Picciriddu per quell'aria da eterno bambino che ha sul volto. I paragoni con Lionel Messi sono solo una conseguenza delle sue giocate e anche della sua nazionalità.



Nella stagione 2015/2016 passa alla Juventus per 33,7 milioni di euro e dopo un momento iniziale di difficoltà, è riuscito a conquistare anche i tifosi bianconeri, diventando una delle colonne della squadra di Allegri. Con Gonzalo Higuain ora forma uno degli reparti offensivi più forti a livello europeo e che stasera si confronterà in Juventus-Barcellona con quello più forte di tutti compostato da Neymar, Messi e Suarez.