Bayern Monaco-Real Madrid, Ancelotti fa la formazione a Zidane

11/04/2017 18:39

BAYERN MONACO REAL MADRID ANCELOTTI CONFERENZA / Carlo Ancelotti affronta con il sorriso la sfida Champions contro il Real Madrid: serata amarcord quella di domani per il tecnico del Bayern Monaco che deve fare i conti con il dubbio Lewandowski.

L'allenatore di Reggiolo in conferenza stampa parla proprio del polacco: "Decideremo domani: se avverte dolore non giocherà. Oggi si è allenato solo venti minuti, ha buone sensazioni ma non sappiamo come starà domani. Speriamo possa giocare". Chi, invece, ci sarà è Neuer: "E' pronto, si è allenato con noi e domani sarà in porta".

Ancelotti continua parlando delle emozioni ad affrontare il Real: "Sarà una gara speciale. Zidane? Averlo come assistente con il suo carisma e la sua esperienza è stato un grande aiuto. Domani non sarà una gara decisiva". Infine, il tecnico italiano scherza sulla formazione degli avversari: "Mi piacerebbe che Cristiano sedesse in panchina, Benzema in tribuna e Bale a casa".

B.D.S.