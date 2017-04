FOTO - Inter, Icardi: allo 'Stadium' nuovo veto alla sua convocazione in Nazionale?

11/04/2017 17:56

INTER ICARDI ARGENTINA / L'esonero di Bauza ha reso certamente felice Mauro Icardi. Ora il bomber e capitano dell'Inter spera che il nuovo ct - al momento sarebbe corsa a due tra Simeone (il preferito) e Sampaoli (il favorito), due tecnici in orbita Inter - possa finalmente dargli la possibilità di entrare in pianta stabile nel giro della Nazionale argentina. Anche se larga parte dei media locali hanno sempre sostenuto e sostengono tuttora che dietro la sua continua esclusione non ci fosse e non c'è un motivo di natura tecnico-tattica, bensì un vero e proprio 'veto' dei senatori dello spogliatoio albiceleste come conseguenza alla sua love story con Wanda Nara, 'rubata' all'ex amico Maxi Lopez che in Nazionale non gioca da un'eternità ma in cui vanta un rapporto profondo con alcuni dei giocatori più rappresentativi e influenti, nello specifico con gli ex compagni - al River Plate e al Barcellona - Javier Mascherano e Leo Messi.

A conferma di ciò una foto - vedi in alto - postata ieri dall'attaccante del Torino sul proprio profilo Instagram che lo ritrae tutto sorridente in compagnia proprio del 'Jefecito' e della 'Pulce', ma anche di Iniesta, sul campo dello 'Stadium' di Torino al termine dell'allenamento di viglia del match d'andata dei quarti di Champions league tra la squadra blaugrana e la Juventus. Quella di Maxi è stata solo una visita di piacere ai 'vecchi' e illustri amici, per chi invece vuol pensar male una buona occasione per rinsaldare il 'patto' anti-Icardi in Nazionale. Per scoprirlo non ci resta che attendere le prossime scelte del nuovo commissario tecnico.

