Calciomercato Milan, Petralito con Fassone e Mirabelli: si parla di Kolasinac?

11/04/2017 18:18

CALCIOMERCATO MILAN PETRALITO FASSONE KOLASINAC / Giorni decisivi in casa Milan: tra il 13 e il 14 aprile è previsto il closing e i futuri nuovi dirigenti rossoneri sono al lavoro per sistemare le ultime. A Milano Fassone, Mirabelli e Han Li hanno tenuto diverse riunioni tecniche durante tutta la giornata. Con loro anche Giacomo Petralito, intermediario di mercato. Possibile che si parli anche di Sead Kolasinac, esterno bosniaco in scadenza di contratto con lo Schalke 04. Il calciatore è da tempo nel mirino dei rossoneri e della Juventus.

B.D.S.