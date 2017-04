Barcellona, UFFICIALE: stangata per Neymar, niente Real Madrid

11/04/2017 18:09

BARCELLONA SQUALIFICA NEYMAR / Niente Clasico e tre giornate di squalifica per Neymar: costa cara l'espulsione rimediata dal brasiliano contro il Malaga, accompagnata dall'applauso ironico rivolto al quarto uomo. Il giudice sportivo ha sanzionato il numero 9 blaugrana con tre giornate di squalifica: una per il doppio giallo e due per il gesto rivolto al direttore di gara. Il Barcellona presenterà ricorso. Se la squalifica dovesse essere confermata, Neymar salterebbe il Clasiso contro il Real Madrid in programma il 23 aprile.

B.D.S.