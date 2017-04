Calciomercato Juventus: ecco gli incroci di mercato col Barcellona

Emanuele Catone (Twitter @CatoneEmanuele)

11/04/2017 17:27

CALCIOMERCATO JUVENTUS BARCELLONA / Mancano poche ore al fischio d'inizio dell'arbitro Marciniak dell'attesissimo match dello Juventus Stadium tra Juventus e Barcellona, valevole per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Le due squadre si incontrano dopo la finale di Berlino del 2015 vinta dai blaugrana per 3-1. La società torinese e quella catalana, però, si sono incrociate diverse volte anche sul fronte calciomercato trovandosi l'una contro l'altra sia in passato sia al giorno d'oggi. Sono stati vari i giocatori passatti da un club all'altro, ma anche appartenenti ad altre squadre e finiti sotto la lente degli stessi osservatori.

Juventus, Verrratti al centro di una sfida di calciomercato con il Barcellona

Il trasferimento più recente è quello che ha visto Dani Alves passare dal Barcellona ai bianconeri a parametro zero nell'ultima finestra di calciomercato Juventus. Nel 2006, anno in cui la Vecchia Signora fu travolta dalla scandalo Calciopoli, il processo inverso venne compiuto da Lilian Thuram e Gianluca Zambrotta: il primo venne acquistato dagli spagnoli per 5 milioni, mentre il terzino italiano fu prelevato per circa 15 milioni di euro. Dalla Catalogna al Piemonte passò invece Iago Falque, preso dalla Juventus dalla cantera del Barcellona pagando un indennizzo di 2,5 milioni. In passato i bianconeri hanno provato più volte poi ad acquistare Mascherano, sogno neanche tanto nascosto della società, senza mai riuscire a strapparlo dal Camp Nou. La scorsa estate i blaugrana hanno avuto la meglio nella corsa al centrocampista André Gomes, obiettivo di mercato anche di Massimiliano Allegri, acquistato dal Valencia per 35 milioni. La prossima finestra di mercato, però, sarà la più accesa tra i due club avendo diversi obiettivi in comune: uno su tutti Marco Verratti che sembra aver terminato il suo tempo al PSG, la Juventus lo segue sin dai tempi del Pescara mentre il Barcellona è alla ricerca dell'erede di Iniesta. Anche il "nuovo Neymar" Vinicius Junior, attaccante 16enne del Flamengo, sarebbe finito sul taccuino di entambe le squadre; il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 30 milioni. Il nome più affascinante è però quello di Paulo Dybala: la Joya con i suoi colpi ha stregato i catalani che sarebbero pronti a fare carte false per averlo; la Juventus però lo ha bloccato con un rinnovo di contratto con un ingaggio vicino ai 7 milioni a stagione. La sfida è aperta, ma prima c'è il campo e una semifinale di Champions League da conquistare.