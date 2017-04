Roma, trasferta a Milano per Spalletti: ecco il motivo

11/04/2017 17:53

ROMA SPALLETTI MILANO / Trasferta a Milano per Luciano Spalletti ma nulla a che vedere con il calcio e le voci sul suo futuro. Il viaggio del tecnico della Roma in Lombardia ha motivazione che non riguardano il terreno di gioco: Spalletti, infatti, ha preso parte ad un evento benefico.

Per l'allenatore toscano la permanenza in giallorosso appare molto difficile e tra le possibili future destinazione c'è anche l'Inter. Non c'è questo però dietro la sua tappa milanese.

B.D.S.