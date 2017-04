Calciomercato Chelsea, da Hazard a Sanchez: il punto su entrate e uscite

11/04/2017 17:31

CALCIOMERCATO CHELSEA / Si sprecano le voci e gli articoli sul Chelsea che verrà. Il punto di partenza dei 'Blues' versione 2017/2018 dovrebbe essere Antonio Conte, che a Premier League vinta - a meno che il pressing dell'Inter non lo induca davvero a tornare in Italia - potrebbe rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2019 con annesso aumento sostanzioso di stipendio. Nel mercato estivo, secondo il 'Sun', Roman Abramovich sarebbe intenzionato a stanziare ben 250 milioni di euro. Con tale budget si prospettano colpi importanti: da Koulibaly a Bakayoko, passando per Morata, Alexis Sanchez e Romelu Lukaku. Per il tabloid inglese, quest'ultimi due andrebbero a formare la nuova coppia d'attacco dei 'Blues' raccogliendo la doppia pesante eredità di due assoluti protagonisti di questa ormai quasi trionfale stagione: vale a dire Eden Hazard e Diego Costa. Il fantasista belga sembra destinato al Real Madrid, che ha messo gli occhi pure su Kanté, mentre il bomber naturalizzato spagnolo - con cui Conte ha avuto più di un problema - potrebbe finire in Cina dove fin dallo scorso gennaio sono pronti a ricoprirlo d'oro.

R.A.