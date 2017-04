DIRETTA - Juventus-Barcellona, il pre-partita LIVE: le ultime da Torino

11/04/2017 17:42

JUVENTUS BARCELLONA PRE PARTITA FORMAZIONI / L'ora X sta per scattare, il giorno è arrivato: 'Juventus Stadium', ora 20.45, fischio d'inizio di Juventus-Barcellona, quarto di finale della Champions League. Una finale anticipata per molti ma chi vince non alzerà nessun trofeo, come detto da Allegri in conferenza stampa. La strada che porta alla coppa dalle grandi orecchie passa comunque dal duello tra bianconeri e blaugrana. Due filosofie diverse, due tipi di gioco differenti, un unico obiettivo: passare il turno per rendere più concreto il sogno del trionfo finale.

Allegri si affida al 4-2-3-1: la formazione non l'ha svelata, una certezza però c'è. In campo andranno i quattro tenori: Cuadrado, Dybala, Mandzukic alle spalle di Higuain. Sfida nella sfida per il 'Pipita' che ritrova i grandi rivali dell'epoca madridista. Ma è tutta la Juventus che sente aria di grande appuntamento e non potrebbe essere altrimenti: se la stagione è iniziata con l'obiettivo Champions in cima ai desideri bianconeri, il match contro il Barcellona è il momento verità.

Tra i blaugrana da valutare il sostituto di Busquets e le condizioni di Neymar: il brasiliano è stato espulso nell'ultimo fine settimana e potrebbe ora saltare il Clasico in programma tra due settimane. Questa sera però i pensieri saranno altri: è il giorno di Juventus-Barcellona, anche il Real può aspettare.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-BARCELLONA

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Mascherano, Rakitic, Iniesta; Messi, Luis Suarez, Neymar. All.: Luis Enrique.