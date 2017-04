Calciomercato Juventus, Suarez e Rakitic bianconeri mancati

Salvatore Lavino (Twitter @sal85lav)

11/04/2017 17:13

CALCIOMERCATO JUVENTUS SUAREZ RAKITIC / Questa sera potranno indossare per davvero la maglia bianconera, ma soltanto a fine partita quando avranno scambiato la loro con quella degli avversari. Stiamo parlando di Luis Suarez ed Ivan Rakitic, che in passato le dinamiche di calciomercato avrebbero potuto condurre entrambi alla Juventus. Il sudamericano ed il croato hanno sfiorato la Juve per davvero in epoche diverse, prima di ritrovarsi accomunati da un unico destino al Barcellona. 'El Pistolero' aveva vissuto un'annata molto complicata nel suo primo anno al Liverpool, con la squadra che non disputò una stagione memorabile, per cui tanti cambiamenti andavano fatti. E tra questi sembrava possibile la cessione dello stesso Suarez dopo un solo anno trascorso coi Reds. Come svelato dalla stessa punta di Salto nella sua autobiografia, il suo coinvolgimento nel calciomercato Juventus stava per essere concretizzato quando il suo ex allenatore Brendan Rodgers lo chiamò in disparte per un colloquio a tu per tu: "Mi parlò in spagnolo - svelò a suo tempo l'uruguaiano - chiedendomi di prendere del tempo nonostante la corte dei bianconeri. Ci incontrammo nel centro tecnico del Liverpool a Melwod per 5 minuti e poi anche in qualche altra occasione. Rodgers mi disse che presto la squadra avrebbe assunto un atteggiamento molto veloce ed offensivo nel quale io avrei vissuto un ruolo da assoluto protagonista. Alla fine fui convinto a restare al Liverpool ed andai via solamente nel 2014: invece della Juventus nel mio destino ci fu il Barcellona".

Juventus, quella volta che Rakitic scelse i blaugrana

Ma è più clamorosa la vicenda di calciomercato che riguarda Ivan Rakitic: l'ex Schalke 04 e Siviglia viene periodicamente accostato alla Juventus soprattutto negli ultimi due anni, con le voci che sono proseguite anche durante lo scorso mese di gennaio. Nel 2015 lui stesso disse: "A 15 anni la Juventus ed il Chelsea si fecero avanti per comprarmi. A quei tempi giocavo nel Basilea e preferii continuare la mia crescita con il club svizzero, perciò dissi di no ad entrambe. Ero troppo giovane per poter attuare un cambiamento così netto, pensai che sarebbe stato più importante approdare in una grande società in futuro, quando mi sarei sentito pronto per farlo. E poi non me la sentivo di lasciare la mia famiglia. Non sarà stata la decisione migliore per tutti, ma lo fu senz'altro per me". Nel frattempo per il futuro della Juventus si fa largo una clamorosa ipotesi, con Higuain che potrebbe essere raggiunto da un ex compagno di squadra al Napoli.