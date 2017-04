11/04/2017 17:23

NAPOLI TONELLI GIACCHERINI / Riprende la preparazione del Napoli in vista della sfida di sabato contro l'Udinese. Come si legge sul report della società azzurra, non sono ancora recuperati Tonelli e Giaccherini, assenti contro la Lazio per infortunio. Il difensore ha lavorato in parte con il gruppo e in parte da solo, soltanto differenziato, invece, per il centrocampista.

B.D.S.