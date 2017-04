Milan, segnali importanti da Kucka: il guerriero che serve nel derby

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

11/04/2017 17:44

MILAN KUCKA DERBY / Vincenzo Montella nel corso di questa stagione ha valorizzato quasi tutti i giocatori a sua disposizione, facendo un lavoro importante sia sotto l'aspetto mentale che tecnico-tattico. Il suo impatto a Milanello è stato importante, come sottolineato da diversi componenti della squadra in più occasioni. Tra coloro che già avevano fatto bene nella passata stagione e che si sono confermati in questa c'è sicuramente Juraj Kucka, arrivato nella sessione estiva 2015 del calciomercato tra lo scetticismo generale e poi rivelatosi ben presto un elemento importante dell'organico. Forza fisica e grinta sono le sue armi più note, ma ad esse abbina anche una discreta tecnica.

Milan, Kucka 'Il Guerriero' è tornato?

Come capita a tutti i giocatori nell'arco di una stagione, pure allo slovacco è capitato di avere un periodo di flessione. Mister Montella lo ha notato e non a caso contro Chievo Verona, Juventus e Pescara lo ha lasciato in panchina, facendolo entrare solamente nel secondo tempo. Aver fatto un po' di turnover a centrocampo ha permesso a Kucka di ritrovare una buona condizione e contro il Palermo lo abbiamo visto brillante come nelle sue giornate migliori. L'avversario non era dei più irresistibili, però la sua prestazione è stata ottima. Adesso, ovviamente servono conferme.

E quale occasione migliore di un derby c'è per dimostrare i propri miglioramenti? L'ex Genoa, considerando pure alcune defezioni in mediana, sarà uno dei cardini della squadra nel big match contro l'Inter sabato a San Siro. C'è bisogno della sua esuberanza fisica e della determinazione in una sfida del genere contro una rivale così forte. In fase di interdizione il suo lavoro sarà molto importante. Ma Kucka ha dimostrato di essere un centrocampista anche propositivo e di saper trovare i tempi giusti di inserimento. Pecca un po' a livello di precisione presso l'area avversaria, però può dare un contributo rilevante in tutte le fasi di gioco.

Se il 'Guerriero' è davvero tornato, il derby sarà l'occasione giusta per verificarlo. Tutte le ultime news Milan lo danno come sicuro titolare, anche perché l'assenza per squalifica di Mario Pasalic e le condizioni non ottimali di Andrea Bertolacci obbligano Montella a fare determinate scelte. Kucka e José Sosa saranno sicuri di una maglia nella formazione iniziale. L'altro posto se lo giocano Manuel Locatelli e Mati Fernandez, in attesa di capire se Bertolacci sarà della partita e quale potrà essere il suo stato di forma.