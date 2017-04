Juventus-Barcellona, il 'tradimento' di Albertini

11/04/2017 17:11

JUVENTUS BARCELLONA ALBERTINI / "Il mio cuore tifa Barcellona": Demetrio Albertini non nasconde il suo sostegno alla squadra spagnola nel doppio confronto Champions con la Juventus. L'ex centrocampista, che ha indossato anche la maglia blaugrana, ha raccontanto: "In questa gara il mio cuore tifa Barcellona. E' normale, ho tanti amici lì - ha spiegato a 'Radio Catalunya' -. Per la Juventus sarà una grande opportunità perché potrà confrontarsi con la squadra più forte al mondo". L'ex vicepresidente della Figc mette in guarda la squadra spagnola: "Le italiane sono capaci di stare 89 minuti senza toccare palla e conquistare la vittoria in un minuto".

B.D.S.