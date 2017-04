Serie B, Carpi-Trapani rischia di slittare per 'colpa' di... Mattarella!

11/04/2017 17:02

SERIE B CARPI TRAPANI / Il match Carpi-Trapani in programma il prossimo 25 aprile rischia di slittare - a una data ancora da definire - a causa del Presidente della Repubblica. Nel giorno della Liberazione, Sergio Mattarella farà visita proprio Carpi in cui, precisamente nella frazione Fossoli, dove è presente un campo di concentramento usato dai nazisti al tempo della Seconda Guerra Mondiale. Secondo quanto riportato da 'Il Resto del Carlino', il Questore della cittadina italiana avrebbe già posto il veto alla disputa dell'incontro valido per la 38esima giornata del campionato di Serie B.

R.A.