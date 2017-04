Juventus-Barcellona, tridenti a confronto: Messi vs Higuain, non c'è storia!

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

11/04/2017 17:54

JUVENTUS BARCELLONA HIGUAIN MESSI - Il confronto statistico in Champions League è impietoso: Barcellona 134, Juventus 33. Sono i gol messi a referto dai tridenti delle due formazioni prima del match di questa sera allo 'Stadium'. I 'Fab 3' blaugrana segnano praticamente il quadruplo rispetto al trio offensivo bianconero. Leo Messi la fa ovviamente da padrone con le sue 94 marcature (alla pazzesca media di una rete ogni 99 minuti), seguito da Neymar (21) e Suarez (19), con l'ex Liverpool che ha però una media leggermente migliore rispetto al brasiliano (143' contro 153').



Numeri da capogiro per un attacco da fantascienza, tre spauracchi che nel corso delle ultime stagioni hanno asfaltato le difese di mezza Europa e questa sera alla prova del nove di fronte alla BBC (Buffon, Bonucci, Chiellini) di Allegri. Di contro, per le news Juventus, la vena realizzativa in Europa di Higuain, Mandzukic e Dybala non regge il confronto con gli spietati dirimpettai del Barça. Il tridente juventino ha dimostrato finora un feeling diverso con il gol: cinico e letale in campionato, un po' meno invece quando calca il palcoscenico della Champions.

Juventus-Barcellona, numeri e statistiche in Champions degli attaccanti

Gonzalo Higuain - tra Real Madrid, Napoli e Juventus - ha messo a referto 16 reti in 60 presenze, alla media di un gol ogni 225 minuti. Un po' meglio ha fatto finora Mario Mandzukic, che buca la rete avversaria ogni 214' (14 centri in 41 gare con le maglie di Bayern Monaco, Atletico Madrid e appunto Juve), mentre lo score di Paulo Dybala è assolutamente sotto gli standard a cui ci ha abituati in Serie A e in particolare a Torino dopo l'arrivo dal Palermo nel calciomercato estivo 2015. La 'Joya' sotto la Mole ha realizzato soltanto 3 reti in Europa, alla media di una ogni 279 minuti: ben lontana dal rendimento sciorinato in campionato, dove nei due anni in bianconero l'argentino di Laguna Larga segna ogni 152 minuti. Il sogno europeo della 'Vecchia Signora' passa da un tridente stellare anche sotto i riflettori della Champions League.