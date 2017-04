Juventus-Barcellona, Higuain 19 volte contro i blaugrana: numeri poco incoraggianti

Claudio Cafarelli (@claudioc7)

11/04/2017 17:27

HIGUAIN JUVENTUS BARCELLONA / Tutto pronto allo 'Juventus Stadium' per l'attesissima sfida di Champions League tra Juventus e Barcellona. I bianconeri si affidano al colpo da 90 del calciomercato, l'implacabile Gonzalo Higuain. Dopo aver trascinato i suoi alla finale di Coppa Italia, il numero 9 vuole dimostrare di poter fare la differenza anche in campo continentale. L'ostacolo si chiama Barcellona, rivale di tante sfide giocate con la maglia del Real Madrid. Ben diciotto gli incontri disputati contro la corazzata blaugrana in sei anni con i Blancos. Decisamente negativo il bilancio per l'attaccante argentino andato a segno solo in tre dei classici disputati in Spagna. Le news Juventus però puntano all'ottimismo. Infatti in due delle tre partite nella quale Higuain è andato a segno è arrivata la vittoria.

Juventus-Barcellona, il bilancio di Higuain contro i blaugrana

Il debutto arrivò nello spettacolare 3-3 del 10 marzo 2007. Per lui un battesimo di fuoco, 90 minuti giocati senza però lasciare il segno. La prima gioia è arrivata nel netto 4-1 inflitto al Barcellona dopo più di un anno. Era il 5 maggio 2008 e Gonzalo Higuain realizzò al 63' il 2-0 prendendo sul tempo la difesa ospite e beffando Victor Valdes con un tocco morbido. La stagione seguente arriva il secondo gol in carriera al Barcellona, una soddisfazione effimera. Higuain sbloccò il risultato su assist di Sergio Ramos, ma il vantaggio venne spazzato via dalle doppiette di Messi ed Henry e dagli assoli di Piqué e Puyol. Un devastante 6-2. Il terzo e ultimo sigillo del 'Pipita' venne siglato il 29 agosto 2012. Nella finale di Supercoppa di Spagna, la punta argentina sfruttò un liscio di Mascherano e bucò la difesa blaugrana dopo undici minuti. Una marcatura fondamentale per conquistare il trofeo. Dopo cinque anni di rinnova la sfida. Arrivato a Torino per vincere la Champions League, Gonzalo Higuain vuole finalmente la rivincita tanto attesa.