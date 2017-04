Calciomercato Nizza, si comincia a pensare al post Balotelli

12/04/2017 02:24

NIZZA BALOTELLI / Mario Balotelli si sta rendendo protagonista di una stagione positiva con la maglia del Nizza. Ma il suo contratto è in scadenza a giugno e, per non farsi trovare impreparato qualora l'ex milanista decidesse di non rinnovare, il club transalpino starebbe già vagliando eventuali sostituti. Secondo 'le10sport', il primo nome sulla lista è quello di Allan Saint-Maximin, 20enne attaccante francese del Monaco che sta giocando in prestito al Bastia.

M.R.