Juventus-Barcellona: le probabili formazioni dello Stadium

Giuseppe Barone

11/04/2017 17:36

JUVENTUS BARCELLONA FORMAZIONI / Sono passati ormai quasi due anni da quel 6 giugno 2015, data dell'ultimo confronto diretto tra bianconeri e blaugrana. Era la Juventus dei vari Tevez, Pirlo, Vidal e Pogba, mentre dall'altra parte la MSN iniziava il suo percorso da fenomeni. Quella volta vinsero i blaugrana nella finalissima della Champions League 2014/15. Questa sera invece i bianconeri ospiteranno il Barcellona per l'andata dei quarti di finali della massima competizione europea. Sulle panchine anche all'epoca c'erano loro: Max Allegri e Luis Enrique che ieri nelle rispettive conferenze stampa hanno anche regalato indizi di formazione.

Juventus-Barcellona, le formazioni dello Stadium: le scelte di Allegri e Luis Enrique

Tanta curiosità intorno agli schieramenti ufficiali delle due compagini che questa sera a partire dalle 20.45 si daranno battaglia allo Juventus Stadium. Partiamo ovviamente dai padroni di casa guidati in panchina da un Max Allegri che ieri in conferenza stampa ha confermato la presenza del poker offensivo composto da Cuadrado, Dybala, Mandzukic e ovviamente Gonzalo Higuain. In mediana, stando alle ultime news Juventus, dovrebbe essere concesso spazio all'accoppiata Khedira-Pjanic, mentre davanti al solito Buffon ci sarà la linea a 4 formata da Bonucci e Chiellini nel mezzo, coadiuvati sui lati dal grande ex di turno, Dani Alves e dal connazionale Alex Sandro. Discorso differente invece per la truppa di Luis Enrique che per forza di cose dovrà fare a meno dello squalificato Sergio Busquets, giocatore chiave per il gioco blaugrana, come ammesso dallo stesso tecnico di fronte ai microfoni della stampa. Al suo posto la mediana sarà guidata da Javier Maschierano con Rakitic e Iniesta ai lati. In difesa spazio invece a Piquè ed Umtiti con Roberto e Alba terzini davanti a Ter Stegen. In avanti neanche a dirlo la MSN al completo con Messi, Neymar e Suarez. Niente calciomercato per una sera, spazio solamente allo spettacolo di Juventus-Barcellona.

Probabili formazioni Juventus-Barcellona:

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Mascherano, Iniesta; Messi, Suarez, Neymar