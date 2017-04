Calciomercato Napoli, Bonato: "Zapata tornerà in azzurro. Meret piace"

11/04/2017 16:55

CALCIOMERCATO NAPOLI ZAPATA MERET / Autostrada trafficata tra Napoli e Udine: non sono nuovi gli incroci di mercato tra la società azzurra e quella friulana. Anche nella prossima estate tra i partenopei e l'Udinese potrebbero esserci delle operazioni. Ne parla il ds bianconero Bonato a 'Kiss Kiss Napoli': "Tra Napoli e Udinese c'è un ottimo feelling sul mercato. Zapata? E' presto per parlare di mercato. Duvan ha fatto il suo primo campionato senza infortuni: Udine è l'ambiente ideale per crescere. A giugno terminerà il prestito e tornerà a Napoli, poi si vedrà. Scuffet e Meret? C'è abbondanza nel ruolo, ma ribadisco che è ancora presto per parlare di mercato. Il Napoli, come tutti top club, monitora Meret, ma non c'è una trattativa".

B.D.S.