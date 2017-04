11/04/2017 16:52

LAVAL SIMONE / Marco Simone non è più l'allenatore del Laval. Il club transalpino, che occupa l'ultima posizione in Ligue 2, ha appena ufficializzato il suo esonero con un comunicato sul suo sito in cui si legge che "si èdeciso di giocarsi un'ultima carta per l'operazione salvezza domandando allo staff attuale di lasciare a un nuovo allenatore".

M.R.