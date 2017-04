12/04/2017 01:40

SIVIGLIA LUNA MORENO / Un esterno difensivo per il Siviglia: questa la priorità per gli andalusi in vista della prossima stagione, considerati i problemi fisici di Tremoulinas. Come si legge su 'fichajes.com', due sono i nomi tenuti in grande considerazione dalla società spagnola: Antonio Luna dell'Eibar e Alberto Moreno del Liverpool. Il primo è in scadenza di contratto, per il secondo si tratterebbe di un ritorno.

B.D.S.